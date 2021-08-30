شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل إعصار "إيدا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفعل الإعصار إيدا الذي ضرب منطقة خليج المكسيك فى الولايات المتحدة ،وتسبب فى إيقاف إنتاج نحو 1.75 مليون برميل من الخام الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى مستوي 69.60$ الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 68.65$، و سجل أدنى مستوي عند 67.70$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 73.67$ للبرميل الأعلى منذ 2 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 72.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.02$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي ،وتطورات الأعاصير فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 11% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2020 ، بفضل آمال تحسن الطلب فى الولايات المتحدة والهند.

بحلول يوم الأحد ،أوقفت شركات الطاقة العاملة فى منطقة خليج المكسيك أكثر من 95% من إنتاج النفط الخام بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا ،وفقا لما ذكره مكتب السلامة إنقاذ البيئة الأمريكي ،بعدما اتجه إعصار إيدا إلى منصات الحفر والتنقيب وغيرها من البنية الأساسية للإنتاج.

ويمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج النفط الخام الأمريكي، والذي يبلغ حاليا 11.4 مليون برميل يوميا ،والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن إيدا ضرب ساحل المكسيك بالقرب من بورت فورشون فى الساعة 11:55 صباحا بتوقيت وسط أمريكا 16:55 بتوقيت غرينتش يوم الأحد باعتباره إعصارا شديد الخطوة من الفئة الرابعة قبل أن يبدأ فى الضعف.