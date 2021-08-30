شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد تصريحات "جيروم باول" فى جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " فى مؤتمر جاكسون هول ،والتي قلصت من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 92.59 نقطة الأدنى منذ 16 آب/أغسطس الجاري ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.68 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.73 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى خامس خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفعل فعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الِأخيرة ،بفعل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" يوم الجمعة إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك.

وأضاف باول إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ، لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.