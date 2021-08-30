شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 24.21$ الأعلى منذ 9 آب/أغسطس الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 23.99$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 23.94$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 2.0% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 4.3% ، فى أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيا/مايو الماضي ، بفضل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.59 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك.

وأضاف باول إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ، لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.