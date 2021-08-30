شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،فى ظل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،تحققت بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي فى مؤتمر جاكسون هول.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، بفضل فعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنحو 0.75 % ، فى خامس مكسب أسبوعي خلال الشهر ونصف الأخير ، بفضل موسم الإفصاح عن نتائج أرباح البنوك والشركات خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 0.5% ، بفضل ارتفاع معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.1% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأني المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,513.33 نقطة.

قال رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة أن تقليص شراء السندات قد يبدأ هذا العام ،لكن البنك المركزي ليس فى عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% .