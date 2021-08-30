شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول".

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,823.20$ الأعلى منذ 4 آب/أغسطس الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,817.33$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,812.75$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تصريحات حذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فى مؤتمر جاكسون هول.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.0% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أيار/مايو الماضي ، استنادا على تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.59 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك.

وأضاف باول إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ، لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 1,001.72 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.