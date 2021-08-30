شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يهاجم مقاومة محورية - تحليل – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بنسبة بلغت 0.11% ليكسب السهم نحو 26 سنت ويستقر على سعر 231.14 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري والعنيد 233.70، مدعوماً في ذلك بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 233.70، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 240.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد