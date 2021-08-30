شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يقلص من خسائره – تحليل – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم هيوليت باكرد (HPQ) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 27.52، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.62% ليخسر السهم نحو 18 سنت ويستقر على سعر 28.92 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.75، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 26.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط