شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.45% ليكسب السهم نحو 63 سنت ويستقر على سعر 139.41 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 138.80، ليستهدف مستوى الدعم 135.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه