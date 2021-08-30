شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يستند إلى دعم محوري – تحليل – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.01% ليخسر السهم نحو سنتين فقط ليستقر على سعر 172.93 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 172.00، وذلك وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 172.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 179.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه