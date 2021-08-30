شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يواصل صعوده – تحليل – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جي بي مورجان (JPM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 157.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 167.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد