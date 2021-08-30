شكرا لقرائتكم خبر عن 87.7 مليار ريال قيمة التمويل العقاري السكني خلال 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" عن نمو عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال العام الجاري 2021 مسجلةً 171.757 عقداً بقيمة 87.7 مليار ريال، فيما بلغت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يوليو الماضي 18.703 عقدًا بقيمة 8.6 مليار ريال.

وسجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة من شهر يناير حتى شهر يوليو من العام 2021 نمواً سنوياً تجاوز 8% ونحو 20% في التمويل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020 الذي سجل 158.495 عقدًا بقيمة تجاوزت 73.2 مليار ريال.

وحققت عقود التمويل السكني الجديدة نمواً خلال شهر يوليو 2021 تجاوز 5% مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي سجل 17.752 عقدًا، فيما ارتفع التمويل المقدم من جميع المصارف وشركات التمويل العقاري على أساس شهري بنحو 12% مقارنةً بشهر يونيو 2021 الذي سجل 7.7 مليارات ريال.

وأشارت النشرة إلى أن التمويل العقاري للفلل السكنية خلال شهر يوليو بلغ 78% من إجمالي التمويل بقيمة 6.7 مليارات ريال، والشقق السكنية حوالي 18% بنحو 1.5 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 348 مليون ريال بنسبة 4% من التمويل لشهر يوليو.

يُذكر أن العام الماضي 2020 سجّل نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295.590 عقدًا بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.1 مليار ريال.

وبلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50.496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17 مليار ريال.