مسؤول بفودافون يكشف أهمية تقارير جودة الخدمة.. وسر أجهزة التقوية غير الشرعية

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أظهرت تقارير قياس جودة خدمات الاتصالات في مصر، تميزًا واضحًا لأداء شبكة فودافون خلال الأشهر القليلة الماضية على كافة المحاور سواء الخدمات الصوتية وتضم مؤشرات عدم بدء المكالمة، وجودة الصوت وعدم اكتمال المكالمة أو على مستوى خدمات الإنترنت، وبفضل ذلك حافظت فودافون على صدارة سوق المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين، ويكشف أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر في حواره مع ”الخليج 365”، اهتمام الشركة بتقارير مراقبة جودة الأداء، والتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات لزيادة كفاءة الخدمة ومواجهة أجهزة التقوية غير الشرعية.

القاهرة - سامية سيد - أيمن عصام: - فريق متخصص لضمان الجودة والتطوير المستمر..ونتعاون مع "تنظيم الاتصالات" للاستفادة من تقارير مراقبة الخدمة - أجهزة التقوية غير الشرعية تؤثر سلبًا على كفاءة الخدمات

س- بدايةً ما هي أهمية مراقبة الجودة والأداء بالنسبة لشركات المحمول؟

ج- مراقبة الجودة وتقييم الأداء جزء من منظومة التشغيل الأساسية للشبكة، وهناك فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة، ويتم عمل تقارير بصفة دورية على أداء الشبكات في مختلف المناطق وعلى مختلف الخدمات، وتناقش بصفة دورية داخل الشركة لضمان الجودة والتطوير المستمر، كما هو الحال في جميع الأسواق التى تعمل بها فودافون في مصر والعالم.

س- وهل لدى فودافون مقاييس لتقييم أداء الشبكات في مصر والأسواق العالمية؟

ج- هناك معايير عالمية ودولية لقياس جودة خدمة شبكات المحمول، وضعتها منظمات عالمية مثل GSMA وتتبعها كافة شبكات المحمول في العالم وتضع خطط قصيرة وطويلة الأجل تحرص فيها على ألا تقل عن المستوى المطلوب عالميًا لتلك المعايير، وتضع أهداف ومستويات محددة لتصل إليها ( مثل جودة الصوت ، نسب انقطاع المكالمات ، التغطية ..... وما إلى ذلك ) وتعد فودافون من أحسن الشبكات محليًا وعالميًا من حيث الأداء مقارنة بشبكات أخرى تعمل في مصر وفي أسواق أخرى طبقًا للمعايير العالمية.

س- وما هي أهمية تقارير جهاز تنظيم الاتصالات لمراقبة الخدمة؟

ج- أولًا يجب الإشادة بحرص جهاز تنظيم الاتصالات على الإلتزام بإصدار تقارير للجودة، والتواصل الدائم مع شبكات المحمول في هذا الشأن، فإصدار تلك التقارير يعطى صورة تفصيلية لخبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستثمرين عن أداء هذا القطاع الهام في مصر، ويعطى انطباعًا جيدًا عن اهتمام الدولة بالحوكمة والشفافية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهذه خطوة تحسب لجهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات.

س- وما مدى التعاون بين فودافون وجهاز تنظيم الاتصالات في تقارير جودة الخدمة؟

ج- التعاون مستمر بين فودافون وجهاز تنظيم الاتصالات، ويلعب الجهاز دورًا رقابيا إيجابيًا، يتعاون فريق عمل الشبكات والجودة من فودافون مع الجهاز في مجال القياسات ويتم إطلاعهم على المعايير التي تعمل بها فودافون في مصر ومقارنتها بالمعايير العالمية، ويعمل الجهاز بكل شفافية.

س- وما هي استفادة فودافون من تقارير الجودة لصالح العملاء؟

ج- الشركات الكبرى مثل فودافون مصر تحرص دائمًا على الإطلاع على التقارير المختلفة الخاصة بالجودة والخدمات وقياسها، والأخذ فى الاعتبار كافة النتائج ودراستها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لأن كل هذا يصب فى مصلحة العملاء ويهدف على العمل على التحسين والتطوير المستمر للجودة، رضاء العملاء والبقاء دائمًا الشبكة الأولى فى مصر هو هدف فودافون مصر الذى نعمل من أجله دائمًا ونتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتحقيقه.

ومن أهم فوائد تقارير الجودة أيضًا هو تحديد المعوقات التي قد تظهر وتعوق تحسين التغطية في بعض المناطق، وغالبًا ما تكون هذه المعوفات متصلة بصعوبة بناء الأبراج والتحديات التي نواجهها مع المحليات وصعوبة وبطء الحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة، وهنا يعمل جهاز تنظيم الاتصالات كجزء من مسئوليته لتذليل العقبات أمامنا ومساعدة الشبكات على أداء دورها وتقديم خدماتها للعملاء فى أحسن صورة ممكنة، وقد وضع الجهاز إطار تنظيمى خاص ببناء الأبراج لحل هذه المشكلة والتى من شأنها تحسين التغطية بصورة كبيرة.

ومن الملفات الهامة التي ظهرت نتيجة لدراسة التقارير الخاصة بالجودة ملف أجهزة التقوية غير الشرعية التي يستخدمها البعض بصورة عشوائية والتي ظهر جليًا تأثيرها على التغطية وكفاءة الشبكة في بعض المناطق، وتؤدي هذه الأجهزة إلى تداخلات ترددية مع الشبكة مما يؤثر فنيًا على أبراج المحمول والتغطية في محيط الأجهزة غير الشرعية لعدم كفائتها وتداخلاتها مع الترددات في المنطقة، وقد قام الجهاز بشن حملات كبيرة في المناطق التى ظهرت بها تلك الأجهزة لإزالتها مما ساهم في تحسن الأداء والتغطية.