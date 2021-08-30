شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 30-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 30-8-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.57جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.34جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.42جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.33جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.45جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.45 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.45 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.42 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.42 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.45 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.45 جنيه للشراء. 18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.45 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.45 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.47 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.47 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للبيع.