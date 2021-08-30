شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بعد تصريحات "جيروم باول" الحذرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الحذرة فى مؤتمر جاكسون الاقتصادي ، والتي قلصت من احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

أضاف اليورو مقابل الدولار حوالي 0.15% إلى 1.1809$ الأعلى منذ 6 آب/أغسطس الجاري ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1793 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1789$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بفضل فعاليات مؤتمر جاكسون هول.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.1664$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.59 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال جيروم باول فى "مؤتمر جاكسون هول" إنه قد يكون من المناسب البدء فى تقليص وتيرة شراء السندات هذا العام ،مع وضع حالة سوق العمل العامل الحاسم فى ذلك ،و أضاف إن تلك الخطوة لن تشير بشكل مباشر إلى رفع سريع فى معدلات الفائدة ،لأن هذا الأمر سوف يحتاج أن يجتاز الاقتصاد اختبارات مختلفة أكثر صرامة إلى حد كبير.