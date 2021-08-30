شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الزامل للصناعة" توقع عقداً بـ 44 مليون ريال مع شركة تطوير للمباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، عن توقيعها عقداً مع شركة تطوير للمباني، وذلك في إطار دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة العقد تبلغ 44 مليون ريال،

وأشارت الشركة إلى أن العقد يتضمن تصنيع وتوريد أكثر من 13.570 ألف جهاز تكييف للمدارس التابعة لوزارة التعليم في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، ستُستخدم هذه الأجهزة في العديد من المدارس التابعة لوزارة التعليم في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا العقد ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع الطرف الآخر، حيث تم تحديد شروط وأحكام هذا العقد على أساس تجاري بحت وضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم يتضمن أي شروط أو مزايا تفضيلية.

صافي خسائر بلغ 58.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 87.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.