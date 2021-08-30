شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" تستحوذ على 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يخص الاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن القيمة الإجمالية لهذه الصفقة تُقدر بنحو 12.817 مليون ريال، والتي تمثل 60% فقط من إجمالي قيمة الصفقة.

وبحسب البيان، تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل سداد الدفعة الأولى لتصبح 9.234 مليون ريال عوضاً عن 7.049 مليون ريال سعودي.

هذ وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بالمبلغ المتوقع 36.5 مليون ريال سعودي على أن يكون تمويل مشروع التوسعة على النحو التالي: (60% للمشتري و40% للبائع).

وأفادت الشركة، بأن هذه الاتفاقية مع شركة مدارس الرقي الاهلية تخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

كما تنص الاتفاقية على أن يتم سداد مبلغ 9.234 ريال سعودي عند توقيع الاتفاقية وموافقة الجهات المختصة وإنهاء الإجراءات القانونية، على أن سداد المبلغ المتبقي على دفعات مرتبطة بمعايير أداء محددة يجب أن تحققها الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم - غير ملزمة- مع للاستحواذ المحتمل على 85% من حصص ملكية شركة مدارس الإنجاز الأهلية المحدودة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.