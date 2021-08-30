شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 72.75 ويستقر دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر والتماسك دون هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مناطق 71.20 قبل العودة للارتفاع من جديد، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 72.75 لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 74.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد