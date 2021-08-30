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تحديث منتصف اليوم للذهب 30-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية طفيفة متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1825.15 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1860.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1797.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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