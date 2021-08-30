شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية طفيفة متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1825.15 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1860.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1797.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد