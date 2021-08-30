شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 30-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 30-8-2021، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، فاستقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.43 للشراء، 18.57 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.34 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.49 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.35 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.