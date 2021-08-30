شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 30-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا اليوم 30-8-2021 أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، استقر فى بنكى الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل أيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.