شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع جزئي في أسعار الذهب عالمياً ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب تداولاته اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسط توقعات بصعود جزئي في الأسعار العالمية المعدن النفيس بسبب مخاوف من دلتا الذى أثر على معنويات المستثمرين، بحسب جورج عبد الله محلل سوق الذهب

أضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6320 جنيها، ولكن هذه الأسعار تتغير وفق متغيرات مؤشر السعر العالمي للمعدن الأصفر.

خلال الأسبوع المنقضي شهدت أسعار الذهب تقلبات عدة بين الصعود والهبوط، ليسجل السوق العالمي تحركات نحو الصعود ليتجاوز السعر العالمي للمعدن الأصفر 1800 دولار للأونصة، بعد أن سجلت تراجعات دون 1780 دولار .

سعر الذهب في البورصات العالمية سجل ارتفاعا إلي مستويات 1818 دولار ليغلق عند هذا الحد بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، وقد يسجل السعر في حالة صعوده مستويات 1830 دولار.