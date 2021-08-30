شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع مكررات ربحية شركات البتروكيماويات السعودية من مستويات مرتفعة حالياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، تراجع مكررات ربحية عدد من شركات البتروكيماويات إلى مستوى يتراوح بين 10 إلى 15 مرة، من مستويات مرتفعة حالية.

وأشار إلى أداء إيجابي لشركات البتروكيماويات السعودية، على مستويي النتائج المالية، وأداء السهم، رغم أن النتائج الأخيرة الإيجابية لم يجر التفاعل معها بالقدر المناسب للتحسن الكبير في الأداء، وذلك بحسب موقع قناة "العربية".

وتوقع الرقيب أن تستمر شركات البتروكيماويات، في النصف الثاني من هذا العام، بهذا الأداء الجيد وحتى نهاية العام، ملاحظاً أن المستثمرين ذهبوا إلى شركات مضاربية أو شركات أسعار أسهمها مرتفعة، وربما سيعودون لقطاع البتروكيماويات مع توقع استمرار الأداء الجيد، الذي يعد بمزيد من التوزيعات النقدية على الأسهم، بخاصة أن عددا من شركات البتروكيماويات أوقفت زيادة المشاريع، وسيتوفر لديها سيولة للتوزيع من الأرباح.

وأشارالرقيب إلى أن هناك زيادة في نسبة الاستثمار المؤسسي من 3.5% إلى 4.13%، بما يشير إلى أن هذا السلوك الاستثماري غير المؤسسي ربما بدأ يتراجع، ويخفف من حدة المضاربة في السوق المالية السعودية، بالنظر إلى الفرص لدى الشركات الواعدة التي لديها نظرة مستقبلية جيدة ولديها أساسيات ممتازة.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الأحد مرتفعاً 0.46% ليكسب 51.6 نقطة، ويغلق عند 11180.19 نقطة بتداولات زادت على 4.67 مليار ريال، بدعم من مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بواقع 11%.

وارتفعت أسعار النفط 2% الجمعة الماضية، محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير يدعى "إيدا" من المتوقع أن يضرب أوائل الأسبوع المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3% لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2% ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار. وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.