شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 30-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة نظرا لتمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة الرئيسية والموضحة بالرسم المرفق, الارتداد الإيجابي الحالي يؤول لافتقار السعر للعزم الإيجابي ليستمر بالتذبذب ما بين الحاجز الإضافي المستقر عند 1040.00 بينما تسلل دون الدعم الممتد نحو 949.00 سيفتح الباب أمام تسجيله لأهداف سلبية جديدة خلال الفترة القادمة والتي قد تبدأ من 910.00 و 888.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1025.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط