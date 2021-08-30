شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع إضافي ليلامس هدفنا الإيجابي المنتظر عند 69.25 ويستقر حوله، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، نحن نرجّح اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة نحو 71.05، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 67.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 70.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد