شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 400 مشروع بالمرحلة الأولى من حياة كريمة باستثمارات مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحكومة من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالى 625 مشروعا بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنذ أن أطلق رئيس الجمهورية برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه. كما وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج في 50 مركزًا بعدد 20 محافظة وإجمالى 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.

واتجهت الدولة التنمية بصعيد مصر، فقد بلغ إجمالي المشروعات التى تم تمويلها خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وحتى العام المالى 2019/ 2020 نحو 2575 مشروعًا، بمحافظتى قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت في توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وسعت الدولة جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصرى ومصرية على أرض هذا الوطن، ومن بين المؤشرات الرئيسية الدالة على ذلك توفير دخل لائق للمواطنين، ومن ثم خفض معدل الفقر، وأن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019 /2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 أى منذ عشرين عامًا، إذ نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7%، مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 / 2018، وهو الأمر الذى تحقق في جميع المناطق الجغرافية فى جميع اتحاء الجمهورية.