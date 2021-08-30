شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية- تحليل - 30-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المستقر عند 128.80 لنلاحظ تجديده حاليا للمحاولات الصاعدة واستقراره قرب 129.60.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تجاوز العائق المستقر عند 130.05 بهدف الوصول نحو مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي ليشكل ذلك الهدف الرئيسي بتمركزه قرب 130.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.15 و 130.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم