شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر بجانبية لحظية-تحليل - 30-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج مؤخرا تذبذب جانبي باستقراره قرب المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره حاجز إضافي عند 151.30 متأثرا بتعارض مؤشر ستوكاستيك والمستقر حاليا قرب مستوى 80.

نذكر بأن المسار التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات الحاجز المذكور سابقا ليزيد ذلك من فرص هبوط التداولات نحو 149.80 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 148.70, بينما اختراق السعر للحاجز الحالي سيلغي النظرة السلبية ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة بانجذابه أولا نحو 152.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.30 و 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز