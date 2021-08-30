شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضغط على المقاومة– تحليل- 30-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاعل سعر النحاس مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تقديمه مؤخرا لضغوط قوية على المقاومة الممتدة نحو 4.3300 مما يدعونا ذلك لاتخاذ الحيادية وانتظار الإغلاق التالي لحين تأكيد الاتجاه العام.

فنجاح السعر بتجاوز المقاومة يؤكد استعادته للميل الصاعد باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمستويات إيجابية قد تبدأ من 4.4200 و 4.5500, بينما الثبات السلبي دونها سيجبره على تشكيل موجات سلبية ليحاول التسلل بذلك دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا قرب 2.2440.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2800 و 4.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تأكيد الاتجاه