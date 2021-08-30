شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك في مسار جانبي – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 0.9200، ليصل إلى مستوى 0.9100 الآن، لنلاحظ أن السعر يتحرك ضمن مسار جانبي بين المستويات المذكورة، ليكون الميل الجانبي مرجحاً على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن كسر الدعم الحالي سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف مستويات 0.9060 ثم 0.9000، بينما اختراق المقاومة 0.9200 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 0.9265.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي