شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا الأول عند 0.7305 واخترق مقاومة القناة الهابطة ليستقر فوقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.7375.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7225 لاستمرار الاتجاه الصاعد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد