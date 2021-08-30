شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تحقيق الهدف الأول عند 72.75 واخترقه بقوة ليستقر فوقه الآن، معززاً فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث لامس الهدف الممتد الأول عند 73.50، بانتظار التوجه نحو 74.65 كمحطة إيجابية تالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 72.75 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 71.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد