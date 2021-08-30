شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهاجم المقاومة – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية قوية ليهاجم مقاومة القناة الهابطة ويحاول تأكيد اختراقها، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدأ موجة صاعدة للانخفاض الذي بدأ من مناطق 28.74، حيث تبدأ الأهداف الإيجابية بزيارة مستوى 24.75.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 23.80 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة التصحيحية الصاعدة لتصل إلى 25.50 كهدف تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 24.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد