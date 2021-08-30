شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف الإيجابي – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي ليصل بفارق نقاط قليلة عن هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1825.15، حيث أشرنا في تحديثنا الفني الأخير إلى التحول نحو الارتفاع بعد الاختراق القوي الذي تحقق لمستوى 1797.00، ونرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد لتخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1860.00 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، وقد نشهد انخفاض مؤقت لاختبار الدعم المحوري 1797.00 قبل استئناف الارتفاع المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر هذا المستوى سيوقف الاتجاه الصاعد ويضغط على السعر للانخفاض نحو 1770.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد