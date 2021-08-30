شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود لاختبار الدعم – تحليل - 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغط سلبي قوي في الجلسات الماضية ليختبر الدعم المحوري 1.2600، وحافظ على ثباته فوقه ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائما للفترة القادمة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستويات 1.2720 ثم 1.2775 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الميل الصاعد على المدى اللحظي ما لم يتم كسر مستوى 1.2600 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2580 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد