الاقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 30-8-2021، استقرارا فى السوق المحلى، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز البلدى تتراوح  بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

 

 

وسجلت  أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا