شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 30-8-2021، استقرارا فى السوق المحلى، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز البلدى تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.