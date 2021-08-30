شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تبان في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وعن الاقتصاد الاسترالي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت ارتفاعاً 7.1% مقابل تراجع 0.6% والتي عدلت من تراجع 0.3% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.5%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الأعمال لاستراليا تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 2.4% في الربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%.

بخلاف ذلك، تابعنا السبت انقضاء فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة عن كون دعم الاحتياطي الفيدرالي في حقبة الجائحة سيتم سحبه بحذر وبشكل تدريجي، موضحاً أنه قد تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في تقليص مشتريات السندات هذا العام، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة وسيسترشد ببيانات حول مخاطر الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 214.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,470,696 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأربعاء الماضي، قرابة 4,954 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.68% ليربح 13.09 نقطة ويصل إلى المستوى 1,941.86، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.28% ليربح هو الأخر 77.72 نقطة ويصل إلى المستوى 27,718.86.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.23% ليخسر 11.02 نقطة ويصل إلى المستوى 4,816.02، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليربح 8.60 نقطة ويصل إلى المستوى 3,530.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.16% ليربح 41.30 نقطة ويصل إلى المستوى 25,449.19 كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 7.82 نقطة ويصل إلى المستوى 3,141.72.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.90% ليربح 117.28 نقطة ويصل إلى المستوى 13,177.07، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.18% ليربح هو الأخر 13.32 نقطة ويصل إلى المستوى 7,501.60.