شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 17 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 0.7299 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7304، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7297، بينما حقق الأعلى له في أسبوعين عند 0.7318، ، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7311.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت ارتفاعاً 7.1% مقابل تراجع 0.6% والتي عدلت من تراجع 0.3% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.5%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مخزونات الأعمال تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 2.4% في الربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا السبت انقضاء فعليات ندوة جاكسون هول التي أعرب من خلالها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية عن تأييده للبدء في تقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.