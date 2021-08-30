شكرا لقرائتكم خبر عن نمو مبيعات التجزئة في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.7%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، لتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.1%.