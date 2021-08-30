شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يتأهب لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم النقل الجماعي (4040) باللون الأخضر في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 3.26% ليكسب السهم نحو 90 هللة ويستقر على سعر 28.50 ريال، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 28.95.

لذلك تشير توقعاتنا إل المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 28.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 30.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.45 ومستوى المقاومة 30.00.