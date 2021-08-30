شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.76% ليكسب السهم نحو 16 هللة ويستقر على سعر 21.08 ريال، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.60 ومستوى المقاومة 21.50.