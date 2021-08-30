شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك يتراجع بمحاذاة خط ميل صاعد – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أملاك (1182) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.43% ليخسر السهم نحو 10 هللة وليستقر على سعر 23.18 ريال، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.95، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.95 ومستوى المقاومة 23.78.