شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يحاول التخلص من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشركة الخليجية (8260) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 1.68% ليكسب السهم نحو 28 هللة ليستقر على سعر 16.92 ريال، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.22، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.95 ومستوى المقاومة 18.30.