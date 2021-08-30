شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.72% ليكسب السهم نحو 10 هللة ليستقر على سعر 13.96 ريال، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة 13.95، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 13.95، ليستهدف مستوى الدعم 13.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.65 ومستوى المقاومة 14.20.