شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم المتطورة (2120) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.50% ليخسر السهم نحو 25 هللة، ليستعد السهم بكسره لمستوى الدعم 48.90.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولات القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 48.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 43.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.35 ومستوى المقاومة 52.20.