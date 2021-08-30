شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) الارتفاع في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يتحرك المؤشر بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، بالإضافة إلى ذلك يستفيد المؤشر من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,959.40، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 5,202.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,986.26 ومستوى المقاومة 5,202.61.