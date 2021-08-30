شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يواجه مقاومة قوية – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية جانبية على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 2.39% بما يعادل 2.40 نقطة ليستقر على سعر 103.00 ريال، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 95.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.60 ومستوى المقاومة 108.40.