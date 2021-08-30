شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مهارة (1831) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.50% ليخسر السهم نحو 40 هللة ويستقر على سعر 79.10 ريال، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 79.90، ليستهدف مستوى المقاومة 83.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.65 ومستوى المقاومة 82.20.