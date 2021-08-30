شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 51.60 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 11,180.19، وذلك على اثر استناد المؤشر لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,300.