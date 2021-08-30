شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يسجل اعلى ارتفاع في عام -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 268 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعزز امكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 280 فلس في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 260 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 265.0 وبين مستوى المقاومة هو 274.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد