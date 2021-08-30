شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى ليغلق عند مستوى 26 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 26.60 فلس كمستوى اول ثم 28 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 25 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط